Москва, 17 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин присвоил Герою России, росгвардейцу Александру Белоглазову звание генерал-майора. Соответствующий указ главы государства 17 марта опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Артем Геодакян/ТАСС

«Присвоить воинские звания: генерал-майора… Белоглазову Александру Михайловичу», — говорится в нем.

Также звания генерал-майора присвоили командирам 115-й отдельной бригады особого назначения Ивану Клемину и 28-й отдельного отряда специального назначения «Ратник» Александру Парунову. Помимо того, президент РФ присвоил специальное звание генерал-майора полиции командиру петербургского СОБР «Гранит» Росгвардии Дмитрию Очеретяному.

Белоглазова в 2024 году указом главы государства назначили начальником Саратовского военного института Росгвардии. До этого он служил в центре специального назначения «Витязь» Росгвардии и под его началом спецподразделение войск ведомства с самого начала спецоперации выполняло боевые задачи на наиболее ответственных направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Путин присвоил командующему Черноморским флотом ВМФ России Сергею Пинчуку звание адмирала. Этим же документом были присвоены звания генерал-полковника Станиславу Гаджимагомедову, Андрею Иванаеву, Владимиру Кравченко и Валерию Солодчуку.

Ранее, 11 февраля, Путин посмертно присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову. Президент РФ также наградил орденами Мужества посмертно двух бойцов отряда «Тигр», которые погибли вместе с Ефремовым — Сергею Дмитриеву и Александру Иваровскому.