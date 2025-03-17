Вена, 17 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Австрия пересматривает критерии для выдачи пособий беженцам с Украины, поскольку участились случаи приезда людей с украинскими паспортами, которые не говорят ни по-украински, ни по-русски. Об этом 17 марта сообщила австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудиа Плакольм.

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«В настоящее время я создаю рабочую группу для изучения вопроса о семейных пособиях для перемещенных лиц с Украины. В последнее время участились случаи приезда в Австрию людей с украинскими паспортами, которые не являются выходцами из зон боевых действий и не говорят ни по-украински, ни по-русски», — отметила она в интервью газете Kurier.

Плакольм добавила, что не хочет, чтобы семейные пособия стали притягательным фактором для большего числа людей, стремящихся попасть в Австрию.

Министр уточнила, что в первую очередь это касается цыган рома и синти с западной Украины, но сейчас власти обсуждают с экспертами критерии, чтобы никого не дискриминировать.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в очередной раз заявил об усталости граждан от богатых украинских беженцев. Он отметил, что вид более миллиона молодых украинцев, которые ездят на лучших европейских автомобилях и живут в пятизвездочных отелях, вызывает раздражение.

Более того, в июле 2024 года глава польского МИД Радослав Сикорский объявил, что необходимо вынудить украинцев, живущих в ЕС, вернуться к себе на родину. Затем он призвал страны союза остановить выплату пособий беженцам с Украины, уточнив, что Варшава уже это сделала.

10 февраля портал inPoland сообщил о массовом выезде украинцев из Польши в Германию. Уточнялось, что причиной стали более высокий уровень дохода, улучшенные социальные гарантии и качественная медпомощь. В январе глава фракции «Альтернатива для Германии» Катрин Эбнер-Штайнер в баварском парламенте призвала выдворить из страны украинских беженцев.