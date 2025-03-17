Белград, 17 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Сербия готова подключить спецслужбы России и США к расследованию предполагаемого применения полицией «звуковой пушки» против участников субботнего митинга. Об этом 17 марта заявил журналистам премьер-министр страны Милош Вучевич.

Александр Дзюба/ТАСС

«Мы ничего не скрываем, мы готовы официально пригласить ФБР и ФСБ приехать в Сербию, чтобы проверить все эти утверждения и факты», — его слова передает телеканал РТС.

Он также сообщил, что не было ни приказа о применении дубинок, ни других действий насильственного характера.

«Мы не остановимся на этом, пока полностью не раскроем каждый факт, каждую деталь и не увидим, что все было сконструировано, то есть ложно, для того, чтобы осуществить обман и революцию в Сербии», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагедии с обрушением навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда погибли 15 человек. Оппозиция потребовала наказать виновных. К 15 марта для участия в протестных акциях фермеры пригнали порядка 100 тракторов к зданию парламента республики.

Вечером того же дня президент республики Александр Вучич сообщил, что в ходе протестного митинга получили травмы 56 человек, были задержаны 22 активиста за противоправные действия, в том числе за нападение на полицейских.

17 марта Вучич публично опроверг заявления об использовании звукового оружия против митингующих. По его словам, пушки нигде не было видно или слышно, а устройство, снимки которого распространяет оппозиция, на самом деле антидроновое ружье. При этом никто не обращался в больницы с соответствующими жалобами, заключил он.