Алма-Ата, Казахстан, 17 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Россиянка погибла при сходе лавины 17 марта в районе горнолыжного курорта Шымбулак вблизи Алма-Аты в Казахстане. Об этом сообщили в МЧС республики.

Нина Зотина/РИА Новости

Группа лыжников решила устроить фрирайд-спуск, однако катание на выбранном ими участке склона было запрещено. Туристы случайно срезали слой снега, спровоцировав тем самым сход лавины. Случившееся произошло на высоте 3160 м, объем лавины составил около 50 куб. м.

Два человека смогли выбраться из снежного плена самостоятельно, третью лыжницу без признаков жизни извлекли из-под снега.

«Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения», — отметили в МЧС Казахстана.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля в Сочи у курорта «Роза Хутор» сошла снежная лавина. При этом накануне МЧС информировало, что снегопад, сильный ветер, а также четырехбалльный шторм сохранятся в Сочи в течение трех дней. В результате произошедшего пропали лыжник и два сноубордиста.

Сноубордистов нашли 25 февраля, их вывели в безопасное место и передали врачам, а 1 марта сочинские спасатели обнаружили тело погибшего лыжника.