Москва, 17 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Американские бизнесмены планируют вернуться на российский рынок, но пока ждут, когда сложится подходящая ситуация. Об этом 17 марта заявил представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По крайней мере я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — рассказал он журналистам.

Титов не уточнил, какие именно компании хотят возобновить работу в России. Он также подчеркнул, что РФ не будет обратно разворачивать экономическую политику в сторону Запада, так как сотрудничество с Востоком выгодней.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 13 марта сообщил, что идут закрытые переговоры о возможном возвращении на российский рынок ряда зарубежных компаний. Власти РФ никого не выгоняли, и предприятия при согласовании условий могут возобновить работу в стране, но преимущество будет у российских производителей, добавил он.

В Минфине РФ 25 февраля отметили, что компаниям из недружественных стран для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Ведомство начало разрабатывать условия возврата иностранных компаний в РФ.