Лондон, 17 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Если Россия и США установят стратегическое партнерство и Вашингтон частично отменит санкции, то весь мир скажет, что президент РФ Владимир Путин победил. Об этом 17 марта заявил научный сотрудник британского института оборонных исследований Майкл Кларк.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Если президент Путин добьется частичной отмены санкций со стороны США и стратегического партнерства Москвы с Вашингтоном, к чему, видимо, стремится администрация [президента США Дональда] Трампа, то остальной мир сядет и скажет, что Путин победил», — передает его слова Sky News.

По мнению аналитика, союзники Украины при таком сценарии будут вынуждены приспособиться к новой реальности, в которой Запад «больше не заслуживает доверия как политическая сила».

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не хочет ужесточать антироссийские санкции, рассчитывая добиться мирных переговоров между РФ и Украиной. При этом в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон негласно усилил давление на Москву, отменив «Генеральную лицензию 8», позволявшую перечислять оплату за нефть, газ, уголь некоторым российским банкам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия прекрасно адаптировалась к западным санкциям. Он указал на продолжающийся уверенный рост экономики страны, при этом напомнил, что антироссийские рестрикции являются незаконными, поэтому их нужно отменить.

17 марта Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими.

Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа запланирован на 18 марта. Раскрывать детали предстоящей беседы он не стал, отметив, что нет необходимости опережать события.