Москва, 17 марта, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Бывшего руководителя ЗАО «Ниеншанц» Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 млн рублей при выполнении госконтракта на поставку средств связи для Минобороны. Об этом 17 марта сообщили в военных следственных органах СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что в 2010 году в ходе выполнения гособоронзаказа министерство заключило с конторой Ярутова контракты на поставку и установку средств связи на общую сумму свыше 5 млрд рублей. В период до 2011 года он в составе организованной преступной группы изменил в бухгалтерских документах стоимость продукции, похитив у государства более 130 млн рублей.

«Ярутов объявлен в международный розыск, по ходатайству следователя суд избрал ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале ведомства.

Для обеспечения приговора в части штрафа и имущественных взысканий у обвиняемого арестовали имущество на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее, 12 ноября прошлого года, следствие сообщило, что гендиректор предприятия по проектированию спецобъектов МО РФ АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Александр Молодченко вместе с подельниками похитил у ведомства более 50 млн рублей. Обвиняемый обеспечивал заключение двух договоров в рамках гособоронзаказа по завышенным ценам.

В феврале 2025 года правоохранители возбудили уголовное дело в отношении трёх российских бизнесменов по факту хищения 300 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. В рамках проведения строительных работ в Калининградской области компании «Комплитстрой групп» и «Атенон» фигурантов привлекали как субподрядчиков. Указанные деньги они потратили на цели, не связанные с исполнением контрактов.