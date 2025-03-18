Долгопрудный, Московская область, 18 марта, 2025, 15:26 — ИА Регнум. 8 марта в городе Долгопрудном Московской области умерла пожилая женщина. Перед смертью она завещала свою квартиру дочери священника из местного храма, который часто навещал пенсионерку и исповедовал её. Вместе с квартирой бабушка попросила присматривать за её собакой по кличке Белка. После смерти пенсионерки на камеры видеонаблюдения попал момент, как священник уводит собаку в неизвестном направлении. Больше пса никто не видел. Об этом ИА Регнум рассказали волонтёры.

ИА Регнум Собака по кличке Белка

Хозяйка Белки 76-летняя Светлана Коновальцева в 2020 году начала ходить в Православный Никольский храм в микрорайоне Хлебниково города Долгопрудного. Там она познакомилась со священником Алексеем Куприяновым. Вскоре у них завязались дружеские отношения. Куприянов и сам частенько наведывался в гости к Светлане, потому что женщине было тяжело выходить из дома. В 2023 году пенсионерка написала завещание, в котором указала, что после её смерти квартира (стоимостью около 8 млн рублей) и счёт в банке достанется дочери батюшки 21-летней Юлии Куприяновой. При этом у пенсионерки есть племянники, с которыми она не общается.

https://mosmit.ru/ иерей Алексий Куприянов

«Светлана Коновальцева умерла вечером 8 марта, оставив квартиру в наследство дочери священника местного храма. Ей было 76 лет. Она была активной, но уже пожилой возраст дал о себе знать. Ее забрали на скорой с инсультом, и в больнице она скончалась. В квартире осталась только собака Белка, которую Светлана очень любила», — рассказала зоозащитница Надежда.

После смерти хозяйки за Белкой ухаживала соседка, у которой были ключи от квартиры. И сразу же в волонтерских сообществах была размещена информация о поиске нового хозяина для собаки.

«Некоторое время Белка находилась в квартире у местной жительницы, у которой были и свои собаки. Из-за сложности ухаживать за всеми животными сразу Белку поместили обратно в квартиру умершей пенсионерки. Но соседка продолжала кормить собаку. В это время Куприянов ждал, когда волонтёры найдут место для собаки, чтобы она не мешала ему в квартире», — говорит Надежда.

В один из дней после смерти пенсионерки на пороге у соседки появился тот самый священник, чья дочь стала обладательницей квартиры. Он заявил соседке, что почившая желала быть похороненной рядом со своей матерью на кладбище в Долгопрудном и ему нужны ключи от квартиры, чтобы найти паспорт Светланы и организовать похороны.

«Вечером 12 марта собака из квартиры исчезла, а на видном месте оказалось завещание на квартиру. Так же пропала связка ключей, которая была в квартире», — рассказала соседка Наталья.

ИА Регнум завещание на квартиру

Зоозащитники и соседи организовали целое расследование, чтобы выяснить, куда пропала Белка. Сам священник путался в версиях: он то говорил, что собаку усыпили, то отправили в приют, но он забыл в какой.

ИА Регнум

«То якобы собаку довезли до приюта, но не помнят, до какого. То якобы ее показали ветеринару и усыпили. То он якобы отдал собаку своему помощнику, чтобы отвезти в приют в Серпухов. Но в дороге собака начала задыхаться, и помощник ее похоронил, но он не помнит где», — вспоминает Надежда.

Однако подъездные камеры наблюдения сохранили видео с того вечера, когда любимый питомец Светланы пропал. На кадрах видно, как священник выводит собаку на поводке и не возвращается с ней обратно.

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После этого видео соседи написали заявление в полицию о пропаже собаки и о проникновении в квартиру, а также обратились в Сергиево-Посадскую епархию с просьбой помочь установить местонахождение собаки. Зоозащитники и соседи пытались поговорить с Куприяновым, приезжали к нему в храм, но он отказался общаться.

Сергиево-Посадская епархия 13 марта сообщила, что священнослужитель отстранен.

«Иерей Алексий Куприянов отстранён от священнослужения и будет подвергнут суду Дисциплинарной комиссии епархии. Епархия выражает своё негодование в связи с насильственными и наполненными бессмысленной жестокостью действиями по отношению к животному со стороны священника. Любой пастырь Церкви Христовой обязан проявлять милосердие и заботу обо всем творении Божием!» — говорится в сообщении епархии.

Но 17 марта священника восстановили в служении. В пояснении епархия объяснила свои действия тем, что преступление не доказано.

«Поскольку выдвинутые в адрес священника обвинения не бесспорны и нуждаются в дополнительном исследовании, и одновременно не относятся к тем, которые, в случае подтверждения, могут повлечь за собой извержение из сана, священник возвращается к служению», — говорится в письме от епархии.

Десятки волонтёров до сих пор ищут пропавшую Белку по всему Подмосковью.