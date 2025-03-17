Херсон, 17 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо устроил проверку присутствия чиновников региона на рабочих местах, всем отсутствовавшим без уважительной причины он объявил выговор. Об этом глава региона 17 марта рассказал в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сегодня в 09:00 провел проверку наличия на рабочих местах министров и руководителей ведомств Херсонской области. К сожалению, некоторые отсутствовали без уважительной причины — объявляю им выговор», — написал он.

Сальдо подчеркнул, что на территории региона ведутся боевые действия, поэтому чиновники должны работать с повышенной отдачей и ответственностью.

«Каждый, кто занимает руководящую должность, несет повышенную ответственность не только перед вышестоящим начальством, но и перед своими коллегами, перед жителями, которые рассчитывают на эффективную работу власти. Пренебрежение обязанностями — это не личная слабость, а подрыв доверия ко всей системе управления», — добавил губернатор.

Он предупредил, что в случае повторного отсутствия на рабочем месте разговор с нарушителями будет коротким.

Ранее, 17 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова в пассивной работе по выдаче населению жилищных сертификатов. Он предупредил об ответственности, если руководство района продолжит работать в таком же духе. Врио губернатора напомнил, как спрашивал у Дмитрюкова, нужна ли поддержка, но не получил ответа, что району требуется помощь.

До этого, 22 января, Хинштейн возмутился заграничным отпуском врио министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял. Он назвал ее выезд из России неуместным, потому что регион находится в тяжелом положении из-за регулярных атак со стороны Вооруженных сил Украины.