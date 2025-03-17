Москва, 17 марта, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате прорыва трубы с кипятком на Полярной улице в Москве. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба столичного депздрава.

Соцсети. Кадр из видео

«Шесть человек госпитализированы в профильные отделения крупнейших стационаров. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — указано в Telegram-канале департамента.

В депздраве подчеркнули, что тяжелых повреждений и угрозы для жизни у пострадавших нет. Медики продолжают дежурить на месте на случай обращений за помощью.

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Как сообщало ИА Регнум, в числе пострадавших из-за прорыва трубы оказались мужчина и женщина с ожогами, наступившие в горячую воду. В результате повреждения трубы почти километр дороги оказался залит кипятком. В зоне аварии припаркованы более 50 машин.

В конце января в районе Гольяново на улице Уральской в двух местах прорвало трубу с горячей водой. В результате район окутало паром, кипяток лился на проезжую часть. Через час повреждение трубы устранили.