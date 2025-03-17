Рязань, 17 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Обучение первого потока в рамках федеральной программы «СВОй бизнес» для участников спецоперации стартовало в Рязани. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства МСП.

МСП

Обучение организовано «Единой Россией», «Опорой России» и корпорацией МСП при поддержке правительства Рязанской области. МСП отвечает за проведение и координацию программы.

Участники программы «СВОй бизнес» в течение пяти дней пройдут комплексное обучение по предпринимательскому делу, ознакомятся с финансовыми и юридическими аспектами ведения бизнеса, посетят действующие предприятия региона. Главной целью проекта «СВОй бизнес» является помощь участникам спецоперации и членам их семей в адаптации к гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса.

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, организаторы проекта стремились создать понятные, доступные, простые образовательные блоки.

«Каждый участник проекта «СВОй бизнес» получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников», — рассказал Якушев.

Обучение будет проходить на площадках штабов общественной поддержки «Единой России». Ежегодно в программе смогут участвовать не менее 500 человек.

Председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что участникам проекта будут помогать.

«Это образовательная, методологическая, юридическая и психологическая поддержка по вопросам открытия и развития своего бизнеса ветеранами СВО», — отметил он.

В Рязанской области участники программы посетят предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере производства, торговли, культуры, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Как сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков, проект «СВОй бизнес» будет реализован в четырех пилотных регионах.

«Рязанская область — первый регион. Участники пройдут обучение предпринимательскому делу, узнают о финансовых и юридических аспектах ведения бизнеса и посетят предприятия региона. Каждый получит доступ ко всем услугам для создания бизнеса: от финансовых инструментов до консультаций специалистов и предпринимателей-наставников», — сообщил Малков.

Специалисты МСП будут помогать участникам решать необходимые вопросы на каждом этапе ведения своего дела. Гендиректор МСП Александр Исаевич рассказал, что в рамках «СВОего бизнеса» собраны максимально практикоориентированные курсы, позволяющие дать участникам пошаговый и наиболее эффективный алгоритм открытия и развития своего дела — от бизнес-идеи и правовых нюансов до управления командой и льготной аренды.

«Большой блок касается федеральных и региональных мер поддержки, инструментов развития от корпорации МСП, а также полезных сервисов на МСП.РФ», — отметил Исаевич.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Калинин, анонсируя запуск программы «СВОй бизнес», отметил, что полученные в рамках обучения знания пригодятся в самых разных предпринимательских сферах. Участник СВО может запустить в своем городе производство, кто-то захочет открыть медицинский кабинет. Для успешного развития бизнеса необходимы предпринимательские навыки. «Опора России» с целью их получения организует для участников программы бизнес-визиты на предприятия, привлечет спикеров, успешных предпринимателей, обеспечит сопровождение участников программы наставниками по окончании обучения.