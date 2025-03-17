Москва, 17 марта, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Идея президента Франции Эммануэля Макрона о введении на территорию Украины западных миротворческих контингентов является ловушкой для американского президента Дональда Трампа, так как она может привести США к прямому противостоянию России. Такое мнение 17 марта высказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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«Идея о введении миротворцев — ловушка для Трампа. Макрон и премьер Британии [Кир] Стармер показывают, что намерены и дальше загребать жар чужими руками. С одной стороны, они говорят о миротворцах, с другой, уточняют, что это возможно только при американской поддержке. Тем самым подбивая США к прямому противостоянию России», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов отметил, что введение западных миротворцев станет прямой оккупацией исторически южнорусских земель, которые в результате многих исторических ошибок и «политических преступлений» оказались «в составе сепаратистского проекта «Украина».

По словам главы комиссии ОП, западные миротворцы фактически будут выполнять функции полиции для удержания у власти глубоко ненавистного жителям Украины киевского режима, и при этом также будут заниматься обеспечением вывоза с украинской территории оставшихся там активов, полезных ископаемых и ресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих Евросоюза в Киеве, Львове и Одессе. Вместе с тем он назвал Украину «суверенной страной», добавив, что в связи с этим если киевский режим попросит союзные силы о прибытии, то якобы «не России принимать это или нет».

Газета The Times 17 марта написала, что Лондон хочет бессрочно разместить на Украине своих военных в качестве миротворцев. Уточнялось, что ряд стран, в том числе Франция, Великобритания, Турция, Канада и Австралия, занимаются обсуждением планов отправки на Украину до 30 тыс. военных.

Позднее в этот же день замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в рамках потенциального мирного соглашения на территории Украины могут находиться невооружённые наблюдатели или гражданская миссия, которые будут контролировать выполнение каких-то аспектов договора. Он также назвал преждевременными разговоры о размещении миротворческих миссий на Украине.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 марта заявил, что, если НАТО всё же решится помочь киевскому режиму путем отправки миротворцев, это будет означать войну России с альянсом. Политик подчеркнул, что российская сторона неоднократно делала акцент на том, что на территории Украины не должно быть натовских «миротворцев».