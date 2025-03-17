Москва, 17 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Запись с голосом якобы актера Михаила Ефремова, который говорит о планах устроить «чудовищную движуху» по всей Белгородской области после освобождения, является фейковой. Об этом 17 марта заявил адвокат артиста Юрий Падалко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее аудиозапись опубликовал Telegram-канал SHOT. Утверждаюсь, что на рей Ефремов поздравляет с днем рождения друга, после чего делает провокационное заявление о движухе.

«Это фейк. Кто-то явно специально пытается подать негатив на общественное мнение перед судебным заседанием», — процитировал юриста РБК.

По словам Падалко, каждый заключенный согласовывает с руководством определенное количество номеров, на которые может звонить. Все они записываются на специально выданную сим-карту. Обычно в списке лишь ближайшие родственники заключенного, отметил адвокат. Он указал, что из-за таких условий позвонить неким друзьям из колонии невозможно.

Как сообщало ИА Регнум, Ефремова признали виновным в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года он отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области.

В апреле прошлого года Ефремову отказали в УДО, так как тот опоздал на одно из «обязательных мероприятий». В феврале 2025 года было подано новое прошение артиста о досрочном освобождении. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта рассмотрит соответствующее ходатайство.