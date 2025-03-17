Якутск, 17 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. В Якутске 17 марта стартовал V сезон федерального проекта «Чистая Арктика». Торжественное открытие акции провели на полях молодежного фестиваля «Муус устар» (в переводе с якутского — «ледоход»).

Андре Сорокин. Правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель проектного офиса АНО «Чистая Арктика» Андрей Нагибин в начале мероприятия нажали символическую зеленую кнопку, дав старт сезону.

Первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Сергей Неустроев сообщил, что в Якутск недавно доставили и сдали на переплавку 60 тонн металлолома из Усть-Янского района и поселка Сайылык. На данный момент проект уже реализуется в Анабарском, Булунском, Верхоянском, Жиганском и Усть-Янском районах. В дальнейшем планируется охватить всю территорию республики.

Руководитель волонтерских групп «Чистой Арктики» Анастасия Фатерина рассказала, что проект расширит географию и охватит все арктические регионы России — от Карелии до Чукотки. В этом году проект посвятят 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Мы будем восстанавливать памятники, будем восстанавливать разного рода захоронения в Мурманской области и в иных арктических регионах, в том числе на мысе Челюскина мы будем облагораживать территорию и старые могилы полярников», — процитировало Фатерину ТАСС.

Проект «Чистая Арктика» направлен на ликвидацию накопленных за советские времена отходов в северных регионах. За четыре года в его экспедициях приняли участие более 7,7 тыс. человек, которые собрали 19,8 тыс. т мусора и очистили 791 га арктической земли.

Ранее председатель правления архангельского отделения Союза художников Рашид Сагадеев рассказал ИА Регнум о впечатлениях во время посещения Арктики. Увиденное там, превзошло все его ожидания. При этом он считает, что красота региона может быть утрачена, если не решать его проблемы.