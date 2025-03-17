Москва, 17 марта, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Женщина и мужчина наступили в горячую воду и получили ожоги из-за прорыва трубы на Полярной улице в Москве. Об этом 17 марта сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

В результате повреждения трубы почти километр дороги оказался залит горячей водой. В зоне аварии оказались более 50 машин.

От земли поднялся густой пар, и люди, не видя дороги, наступили в кипяток.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953849" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Женщина и мужчина получили ожоги из-за прорыва трубы на Полярной улице в Москве

На месте ЧП работает ремонтная бригада.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января на востоке Москвы произошло другая коммунальная авария. В районе Гольяново на улице Уральской вечером 22 января в двух местах прорвало трубу с горячей водой. В результате район окутало паром, кипяток лился на проезжую часть. Через час повреждение трубы устранили.