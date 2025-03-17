Курск, 17 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки удержать хотя бы три населенных пункта в Курской области. Об этом 17 марта заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«Только три населенных пункта [в Курской области] пытаются они (ВСУ. — Прим. ред.) удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается», — произнес он в эфире телеканала «Россия 1».

Адаудинов не стал озвучивать названия поселений, но предположил, что украинская армия понесет в ходе боевых действий на курском направлении серьезные потери. По его словам, российские войска продолжают наступать, частично уже зайдя на территорию Сумской области.

При этом военный корреспондент Владислав Андрица в тот же день в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщал, что украинские формирования обороняются в районе хутора Олешня в Курской области. По его информации, оказавшиеся там бойцы не покидают поселение, удерживая позиции. ВС России окружают хутор с севера и юга. Военкор допустил, что скоро кольцо замкнется, отрезав ВСУ от путей отхода.

Минобороны РФ в сводке от 17 марта не информировало об освобождении новых населенных пунктов региона. Отмечалось, что российские военные поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ в районах поселений Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка противника в регионе окружена и изолирована.

Российский лидер поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области, полностью освободить регион и подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.

На следующий день Минобороны сообщило об освобождении Суджи. В ходе наступательных действий военные российской группировки «Север» также освободили населённые пункты Меловой и Подол. 15 марта были освобождены Рубанщина и Заолешенка, расположенные в непосредственной близости от Суджи.