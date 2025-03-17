Москва, 17 марта, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с победой его партии на парламентских выборах в Таджикистане и добавил, что ждет его 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы. Об этом российский лидер заявил 17 марта во время российско-таджикистанских переговоров в Кремле.

«2 марта у вас прошли выборы. Партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу. Это еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает», — уточнил Путин.

Он добавил, что надеется на дальнейшее развитие добрососедских дружеских отношений между двумя странами, а также на продолжение стратегического партнерства России и Таджикистана.

«Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. Ждем вас 9 мая на участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Путин, Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели в Москве неформальную трехстороннюю встречу, в ходе которой созвонились со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время беседы лидеры государств обсудили актуальные вопросы.

Также Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Путин и Рахмон регулярно проводят встречи и беседуют по телефону. Так, 24 февраля президенты двух стран созвонились по телефону. Они обсудили сотрудничество Москвы и Душанбе в экономике и сфере безопасности. До этого, 24 декабря, лидеры провели переговоры в комплексе «Игора» в Ленинградской области. Путин на встрече заявил, что Таджикистан — надежный союзник России, а отношения двух стран конструктивны и развиваются хорошими темпами.