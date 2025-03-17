Вена, 17 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Запад оказывает давление на Тегеран, чтобы подтолкнуть его к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом 17 марта заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

ZUMA Press Wire/TASS

«По сути, надо признать, что к этому Иран подталкивают западные страны», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Ранее 14 марта прошла встреча в Пекине между Россией, Китаем и Ираном по совместному снижению нагнетаемой извне напряженности вокруг иранской ядерной программы. Отмечается, что была дана жесткая оценка неправомерным действиям и многочисленным нарушениям резолюции Совбеза ООН 2231 со стороны США и европейских стран. Представители трех государств также подчеркнули недопустимость угроз или применения военной силы против иранских объектов ядерно-энергетической инфраструктуры.

На встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме страны также выступили за отмену всех односторонних незаконных санкций, введенных по отношению к Тегерану президентом США Дональдом Трампом в 2018 году. В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил незаконность санкций, уточнив, что Иран ни разу не заявлял о намерении создать ядерное оружие.

В начале марта издание Bloomberg сообщило, что администрация Трампа попросила Москву выступить посредником в переговорах с Ираном, на что российская сторона согласилась. Подчеркивалось, что Белый дом хочет обсудить с Тегераном как ядерную программу республики, так и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.