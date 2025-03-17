Москва, 17 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. В Москве в этом году построят новую трамвайную линию, которая соединит Комсомольскую площадь и станцию метро «Чистые пруды». Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, протяженность линии составит почти 2,1 километра, на всем ее протяжении будут благоустроены прилегающие территории.

mos.ru Проспект Академика Сахарова, здание «Центросоюза». Визуализация

«В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к Чистым прудам. Она соединит восточные районы города с южным и центральным», — отметил Пётр Бирюков. В зону работ войдут участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров.

Для пассажиров городского транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью. Запланирован монтаж энергоэффективных фонарей. Возле выходов со станций метро «Комсомольская» и «Чистые пруды» реконструируют лестницы, приведут в порядок подпорную стенку около Ленинградского вокзала.

mos.ru Проспект Академика Сахарова. Визуализация

«В рамках проекта воздушные провода уберем в кабельную канализацию протяженностью почти 50 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Тротуары расширим до трех-шести метров, заменим их покрытие. Общая площадь пешеходной зоны составит 27,2 тыс. квадратных метров», — сообщил заместитель мэра российской столицы. Также планируется обновить асфальт на проезжей части, нанести разметку, установить дорожные знаки, обустроить новые наземные переходы с контрастным освещением.

В районе новой трамвайной линии высадят более 30 деревьев и разобьют 13,7 тыс. «квадратов» газона, отметил Бирюков.