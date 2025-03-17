Вашингтон, 17 марта, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Запланированный на 18 марта разговор президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом будет очень продуктивным. Такое мнение 17 марта высказала директор американской национальной разведки Тулси Габбард в интервью телеканалу NDTV.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Директор Национальной разведки США Тулси Габбард

«Я уверена, что в подходящее время у президента Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным», — заявила она.

По словам Габбард, в ходе беседы глава Белого дома подтвердит свою «непоколебимую приверженность миру», так как считает приоритетной задачей для себя урегулирование конфликта на Украине.

Глава нацразведки США добавила, что Трамп смотрит на украинский конфликт «очень ясными глазами».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Путина с Трампом состоится 18 марта. При этом он не стал раскрывать детали предстоящей беседы лидеров двух стран.

Ранее в этот же день глава Белого дома заявил, что собирается в ходе беседы с Путиным обсудить вопросы о завершении украинского конфликта. По словам Трампа, он хочет поговорить с президентом РФ о территориях и электростанциях.

Президенты России и США 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы отношений двух стран, а также урегулирование кризиса на Украине. Они согласились с тем, что конфликт на Украине может быть разрешен путем переговоров.