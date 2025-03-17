Вучич исключил возможность сценария киевского майдана в Сербии
Белград, 17 марта, 2025, 15:01 — ИА Регнум. В Сербии не получится реализовать сценарий киевского майдана, когда протестующие для свержения власти использовали ложные обвинения. Об этом 17 марта заявил президент республики Александр Вучич.
Он прокомментировал сообщения лидеров оппозиции, будто полиция применила для разгона протестующих звуковую установку. Президент напомнил, что на Украине в 2014 году госпереворот произошел после обвинений в адрес тогдашнего украинского президента Виктора Януковича в приказе снайперам стрелять в людей. Теперь схожие заявления делают в Сербии.
«Говорят, что Вучич стрелял в свой народ. Нет пострадавших, ничего не произошло, не нужно выдумывать. Звуковой пушки нигде не было на улице, ее невозможно не заметить, невозможно не услышать», — заявил Вучич в видеообращении в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Президент уточнил, что устройство, снимки которого распространяет оппозиция, называя звуковой пушкой, на самом деле — антидроновое ружье. При этом после акции протеста, на которой якобы применили звуковую установку, никто не обращался в больницы с соответствующими жалобами.
«Копия майдана не пройдет, победит Сербия!» — пообещал Вучич.
Как передавало ИА Регнум, протесты в Сербии начались после того, как 1 ноября 2024 года при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. Оппозиция требует наказания виновных. 15 марта к акции присоседились фермеры, пригнав к зданию парламента республики около 100 тракторов.
Вучич вечером 15 марта сообщил, что в ходе протестного митинга получили травмы 56 человек. Также правоохранители задержали 22 активиста за противоправные действия, в том числе за нападение на полицейских.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко 17 марта отметил, что власти республики смогли сохранить спокойствие на фоне массовой акции протеста в Белграде. Они таким образом предотвратили гражданскую войну в стране.