Белград, 17 марта, 2025, 15:01 — ИА Регнум. В Сербии не получится реализовать сценарий киевского майдана, когда протестующие для свержения власти использовали ложные обвинения. Об этом 17 марта заявил президент республики Александр Вучич.

Александр Дзюба/ТАСС

Он прокомментировал сообщения лидеров оппозиции, будто полиция применила для разгона протестующих звуковую установку. Президент напомнил, что на Украине в 2014 году госпереворот произошел после обвинений в адрес тогдашнего украинского президента Виктора Януковича в приказе снайперам стрелять в людей. Теперь схожие заявления делают в Сербии.

«Говорят, что Вучич стрелял в свой народ. Нет пострадавших, ничего не произошло, не нужно выдумывать. Звуковой пушки нигде не было на улице, ее невозможно не заметить, невозможно не услышать», — заявил Вучич в видеообращении в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Президент уточнил, что устройство, снимки которого распространяет оппозиция, называя звуковой пушкой, на самом деле — антидроновое ружье. При этом после акции протеста, на которой якобы применили звуковую установку, никто не обращался в больницы с соответствующими жалобами.

«Копия майдана не пройдет, победит Сербия!» — пообещал Вучич.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Сербии начались после того, как 1 ноября 2024 года при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. Оппозиция требует наказания виновных. 15 марта к акции присоседились фермеры, пригнав к зданию парламента республики около 100 тракторов.

Вучич вечером 15 марта сообщил, что в ходе протестного митинга получили травмы 56 человек. Также правоохранители задержали 22 активиста за противоправные действия, в том числе за нападение на полицейских.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко 17 марта отметил, что власти республики смогли сохранить спокойствие на фоне массовой акции протеста в Белграде. Они таким образом предотвратили гражданскую войну в стране.