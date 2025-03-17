Уфа, 17 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в 2024 году направила на экологические проекты 9,5 млрд рублей. «Зеленые» инвестиции «Башнефти» за последние пять лет превысили 37,6 млрд рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Инвестиции «Башнефти» в экологию достигли 9,5 млрд рублей

Ключевым направлением природоохранной деятельности «Башнефти» является восстановление лесов и водных биоресурсов. Так, в прошлом году работники компании высадили в Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ненецком автономном округе почти 750 тысяч деревьев на площади более 200 га, что 45% выше уровня предыдущего периода. В водоемы Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов нефтяники выпустили более 160 тысяч мальков стерляди, муксуна и лосося.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Инвестиции «Башнефти» в экологию достигли 9,5 млрд рублей

Кроме того, биологические очистные сооружения (БОС) уфимской группы НПЗ с момента их запуска в 2019 году переработали 157 млн м3 стоков. БОС обслуживают не только заводы компании, но и очищают сточные воды более 50 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки. Очистные сооружения обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков. Благодаря технологии мембранного реактора из сточных вод удаляются все примеси и микроорганизмы. Таким образом, качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения. В итоге это в 2,5 раза увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах.