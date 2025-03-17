Курск, 17 марта, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Командир разведывательной роты 155-й бригады морской пехоты с позывным Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с несколькими окружившими его военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бою под Суджей Курской области. Об этом 17 марта рассказал брат погибшего.

Алексей Коновалов/ТАСС

Последними словами разведчика стала фраза: «Будем жить! Слава России!», которую он сказал по рации перед тем, как взорвать гранату.

Родственник участника спецоперации отметил, что группа разведчиков вместе с его братом попала в окружение в ноябре 2024 года. В результате боя Бульдозер оставался единственным выжившим.

«Брат всегда говорил, что никогда не сдастся живым в плен. Он с собой забрал несколько военных врага», — уточнил родственник участника СВО в беседе с телеканалом RT.

По данным издания, у погибшего бойца осталась супруга. Он пошел служить в зону спецоперации добровольцем.

Ранее, 7 марта, президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» пообещал наградить женщину-медика из Тывы Айдысмаа Монгуш, лично эвакуировавшую с поля боя в зоне СВО тело своего погибшего мужа. Российский лидер также предложил увековечивать истории участников спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта глава государства не смог сдержать эмоций после рассказа матери о подвиге ее сына, который погиб ради спасения товарищей в зоне СВО. Президент РФ подчеркнул, что ему трудно комментировать такие героические поступки российских военных.

Путин призвал называть улицы, школы, институты и другие городские объекты в честь героев СВО. До этого глава государства отмечал, что о Героях России — участниках СВО нельзя забывать в будущем.