Москва, 17 марта, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Долг российской «дочки» Google ООО «Гугл» перед российскими телеканалами, решено ограничить суммой чуть более 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом 17 марта сообщил конкурсный управляющий подразделения Валерий Таляровский.

Unsplash

Уточняется, что данная сумма включена в реестр текущих требований в деле о банкротстве российского подразделения корпорации.

«Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей», — процитировало Таляровского «РИА Новости».

По его словам, задолженность американской корпорации продолжит расти, обязательства же ООО «Гугл» рассчитаны вплоть до даты признания подразделения банкротом (18 октября 2023 года) и являются конечными.

Требования к корпорации связаны с решениями судов по искам от ряда телеканалов, чьи YouTube-каналы были заблокированы. Суды обязали Googlе провести разблокировку. При неисполнении с ответчиков взыскивалась судебная неустойка, растущая по мере увеличения периода неисполнения.

Ранее, в середине февраля, Арбитражный суд Москвы проинформировал, что долг американской компании Google перед российскими СМИ составил уже 2,8 дуодециллиона (число с 39 нулями) рублей. Отмечалось, что во всей галактике Млечного Пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться по этой задолженности.

При этом ранее адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов заявил, что в случае, если корпорация Google будет участвовать в судебном процессе, количество нулей в итоговой задолженности может быть уменьшено. Штрафные санкции в чистом виде обжаловать будет нельзя, но если компания захочет исполнить данное судебное решение и уплатить начисленные штрафы, то теоретически возможность уменьшения суммы могла бы присутствовать, предположил эксперт.