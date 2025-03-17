Москва, 17 марта, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева заработала более 145 млн рублей за победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе. Об этом 17 марта сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf

На турнире в Дубае Андреева заработала 597 тыс. долларов (около 51 млн рублей), в Индиан-Уэллсе — более 1,1 млн долларов (около 94 млн рублей).

Всего за карьеру 17-летняя теннисистка получила свыше 4,9 млн долларов призовыми за одиночные и парные турниры.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта Андреева обыграла представительницу Белоруссии, первую ракетку мира Арину Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила чуть более двух часов. В финал россиянка пробилась после победы над польской спортсменкой, второй ракеткой мира Игой Швентек.

После победы в Индиан-Уэллсе Андреева стала шестой ракеткой мира.

В феврале Андреева одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон в финале турнира в Дубае. Для россиянки это был первый титул категории WTA-1000 в карьере.