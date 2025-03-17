Дубай, ОАЭ, 17 марта, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Сооснователь Telegram Павел Дуров поблагодарил миллионы людей по всему миру за поддержку после того, как ему позволили временно покинуть Францию и вернуться в Дубай. Об этом он 17 марта написал в своем Telegram-канале.

lukomore. org/Global Look Press

«Я также глубоко благодарен миллионам людей по всему миру, которые оказали мне поддержку во время этого неожиданного путешествия. Это много для меня значило», — написал Дуров.

Сооснователь Telegram выразил слова благодарности своим юристам и следователями, позволившим ему поехать в Дубай. Он добавил, что его мессенджер всегда соблюдал юридические обязательства в вопросах модерации и борьбы с преступностью.

Ранее, 15 марта, Дуров получил разрешение на несколько недель покинуть территорию Франции и отправился в Дубай. Во Франции в отношении Дурова действовал судебный контроль в связи с начатым против него расследованием.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в августе 2024 года. Ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции. Дурова поместили под стражу на несколько дней, а затем отпустили под залог в размере 5 млн евро. Он дал обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции.

Сооснователю Telegram запретили покидать территорию Франции. Власти страны считают его причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с государством.

6 декабря 2024 года Дуров впервые после задержания прибыл в суд на допрос по существу дела о возможной причастности к преступной деятельности, осуществляемой с использованием его мессенджера. В феврале представитель французской прокуратуры Майлис де Рек заявила, что дело Дурова передадут в суд не раньше чем через год и все это время основателю Telegram придется находиться во Франции.