Симферополь, 17 марта, 2025, 14:33 — ИА Регнум. В школах и колледжах по всей стране 17 марта прошли занятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией и 100-летию международного детского центра «Артек». Об этом рассказали в Telegram-канале «Разговоры о важном».

Алексей Павлишак/ТАСС

«Связь между воссоединением Крыма с Россией и 100-летием «Артека» стала одной из ключевых тем занятия. Школьники и студенты обсудили, как история полуострова и легендарного лагеря переплетаются, формируя общую картину культурного и исторического наследия России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках «Разговоров о важном» выступила российская актриса Екатерина Темнова и рассказала истории об «Артеке», который объединяет детей со всего мира, и вдохновила учащихся на развитие талантов. В мероприятии также приняли участие знаменитые артековцы: полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, телеведущая Екатерина Стриженова, певец Андрей Григорьев-Апполонов и актер Алексей Онежен.

«Артек» был создан в 1925 году как пионерский лагерь и в советское время был самым знаменитым детским лагерем в стране. В 2014 году, после воссоединения России с Крымом, он получил статус международного детского центра и на сегодняшний день ежегодно принимает около 40 тыс. детей.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия «Артека». В соответствии с документом, в 2025 году организуют и проведут праздничные мероприятия, и в этих целях совместно правительством России будет создан организационный комитет.