Курск, 17 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Корпорация развития Курской области (КРКО) со временем фактически стала корпорацией по расхищению региона. Об этом 17 марта заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.

РИА Новости/ Григорий Сысоев

По словам Хинштейна, правоохранительные органы возбудили в отношении КРКО несколько уголовных дел, по каждому из которых имеются суммы ущерба, и они пока еще не исчерпывающие.

Врио главы губернатора напомнил, что Генпрокуратура РФ в своем судебном иске, признаваемом и поддерживаемом властями Курской области, потребовала вернуть в федеральный бюджет 3,2 млрд рублей. Он добавил, что это сумма только по вопросу о строительстве оборонительных сооружений в регионе.

«Потому что целый ряд уголовных дел возбужден, по каждому из этих уголовных дел есть суммы ущерба, и эти суммы ущерба далеко не исчерпывающие, <…> это начало пути. Злоупотребление, коррупция, воровство были поставлены на широкую ногу. Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области», — рассказал Хинштейн в ходе пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности».

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта замглавы МЧС Курской области полковника Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, уволили после инспекторской проверки. Информация об этом появилась в реестре лиц, которых уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных правонарушений.

Днем ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ведомство возбудило уголовное дело о мошенничестве на сумму 156 млн рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждений в Курской области. По ее словам, в мошеннической схеме подозреваются должностные лица КРКО и две коммерческие организации.

8 марта стало известно, что на имя жены ранее арестованного бывшего генерального директора КРКО Владимира Лукина был зарегистрирован легковой автомобиль BMW X6 с красивым номерным знаком 777. Отмечалось, что сейчас цена на номерные знаки 777 составляет от 0,5 до 7 млн рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв.

Лукина задержали в декабре 2024 года по делу о строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. По информации следователей, из-за действий Лукина было необоснованно израсходовано более 173 млн рублей из бюджета. Перед этим в рамках этого же уголовного дела был заключен под стражу заместитель Лукина Игорь Грабин.

При этом, как установило следствие, с 2022 по 2023 год из федерального бюджета было выделено 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений в регионе, которые были присвоены Лукиным, Грабиным и Снежаной Мартьяновой. В преступной схеме также участвовал депутат областной думы Максим Васильев и аффилированные с ним компании «СИЭМИ» и «КТК Сервис».