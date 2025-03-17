Курск, 17 марта, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн 17 марта обвинил врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова в пассивной работе по выдаче населению жилищных сертификатов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Так работать невозможно, это просто недопустимо. Наиболее пострадавший район на сегодняшний день, по сути, эту работу провалил <…> Подобного рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей», — подчеркнул Хинштейн на заседании регионального правительства.

Он предупредил об ответственности, если руководство района продолжит работать в таком же духе. Врио губернатора напомнил, как спрашивал у Дмитрюкова, нужна ли поддержка, но не получил ответа, что району требуется помощь.

Хинштейн также сообщил в Telegram-канале, что в Курской области выдали более 7 тыс. жилищных сертификатов, в том числе 116 — в течение прошлой недели. В администрации Суджанского района за неделю подготовили только 22 дела.

Как передавало ИА Регнум, жилищные сертификаты в Курской области начали выдавать в декабре 2024 года. Документы на получение квартиры получают жители региона, которым пришлось покинуть свои дома из-за вторжения украинских войск в августе.

Подразделения российской войсковой группировки «Север» освободили Суджу 13 марта. Они также в этот день выбили вражеские силы из населённых пунктов Меловой и Подол.