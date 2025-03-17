Улан-Удэ, 17 марта, 2025, 14:51 — ИА Регнум. В одном из гаражей Улан-Удэ, предположительно, обнаружены тела пропавших год назад «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой и ее знакомого Станислава Норбоева. Об этом 17 марта сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«ЛизаАлерт» Сэсэг Буинова

Отмечается, что тела отправят на экспертизу, результаты исследований будут известны завтра, 18 марта. По словам источника, версий о причинах убийства пока нет. В последний раз погибших видели в ночь с 11 на 12 апреля 2024 года, когда Норбоев сел в автомобиль Буиновой.

По данным следствия, молодые люди встретились у магазина крупной торговой сети на улице Бабушкина в Улан-Удэ вечером 11 апреля 2024 года. 26-летний Норбоев сел в автомобиль Mitsubishi Outlander, за рулем которого находилась 30-летняя Буинова, которая подрабатывала таксистом на своей машине. Они уехали в неизвестном направлении и на связь больше не выходили.

Позже в разных частях города были найдены вещи пропавших и машина девушки с сорванными номерами и следами крови.

Дело с исчезновением «Миссис Бурятия — 2024» вызвало широкий общественный резонанс. В поисковой операции участвовали более 400 человек — волонтеры, сотрудники полиции, близкие, а также неравнодушные земляки, были задействованы дроны.

Ранее, 13 февраля, источник ИА Регнум сообщил, что в заброшенном здании в Башкортостане случайно обнаружили тело мужчины, который два года числился пропавшим без вести. Умерший был прописан в деревне Азикеево, но не проживал по месту прописки. У него осталась взрослая дочь, которая работает учительницей.