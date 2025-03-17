Харьков, Украина, 17 марта, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Минивэн сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) на ходу сбил велосипедиста в Харькове. Об этом 17 марта сообщило издание «Страна. ua».

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Мужчина на велосипеде двигался по асфальтированной дороге у многоквартирных домов. На повороте его подрезал белый автомобиль, в результате чего велосипед оказался под колесами, а сам человек упал на асфальт. Быстро сориентировавшись, мужчина поднялся и убежал с дороги.

Из минивэна вышли несколько военкомов. Оттащив велосипед, двое бегом бросились догонять потенциальную жертву. Третий отправился вслед на машине.

В материале отмечается, что в Харькове военкомы уже не первый раз сбивают велосипедистов. Схожий случай произошел в конце февраля. Только тогда сотрудник ТЦК руками столкнул мужчину с велосипеда, после чего подъехали две машины с военкомами и насильно затолкали велосипедиста в один из салонов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта в Харькове сотрудники ТЦК стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, пытаясь насильно мобилизовать мужчину. По словам родственницы, ее брату удалось уйти от преследования через дворы, а стекла в авто военкомы разбили в качестве мести.

В мае киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали негодными к военной службе.

Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Он также заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.