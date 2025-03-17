Берлин, 17 марта, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок попыталась напомнить президенту США Дональду Трампу о важности учета интересов Европы перед его звонком российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом 17 марта пишет Tagesschau.

Global Look Press/Soeren Stache/dpa Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

Отмечается, что Бербок потребовала, чтобы Трамп не шел на необговоренные уступки Путину в ущерб интересов Украины.

«Сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали сообща и слаженно», — заявила она в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими. Также, по словам американского лидера, внимание уделят теме электростанций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа запланирован на 18 марта. Раскрывать детали предстоящей беседы он не стал, отметив, что нет необходимости опережать события.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсуждались вопросы отношений двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Лидеры двух государств согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен при помощи переговоров.