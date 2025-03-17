Москва, 17 марта, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила крупнейшим ретейлерам поддержать инициативу по ограничению наценок на социально значимые продукты. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«ФАС России совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров. Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе», — говорится в сообщении.

Ведомство также обратилось к Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой повлиять на крупные торговые сети, которые не присоединились к инициативе.

В число ретейлеров, не взявших на себя добровольные обязательства, вошли «Лента», «О’Кей», «Метро», «Магнолия», «Верный», «Спар», «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Монетка», «Зельгрос», «Мария Ра».

В ФАС отметили, что при положительном решении сети должны будут направить ведомству информацию о товарах, по которым они готовы ограничить наценки.

«ФАС России высоко оценивает социально ответственное поведение торговых сетей, которые берут на себя такие добровольные ценовые обязательства», — заключили в ФАС.

В начале февраля ИА Регнум сообщало, что цены на куриные яйца и сливочное масло могут в ближайшее время снизиться на 5% после включения этих продуктов в категорию социально значимых товаров. Такая мера позволит производителям не платить ретейлерам вознаграждение.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 февраля подписал постановление, расширяющее перечень социально значимых продовольственных товаров. В список войдут яйца первой и второй категорий и сливочное масло жирностью 72,5%. В правительстве пояснили, что поставщики платят ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара. В отношении социально значимых товаров выплата вознаграждения не допускается. Включение масла и яиц в их перечень позволит исключить подобную практику.

В октябре прошлого года в ФАС назвали наценку торговых сетей на хлеб в размере 60% аномально высокой. Руководитель ФАС Максим Шаскольский подчеркнул, что наценка на социально значимые товары не должна быть такой большой.

В сентябре ФАС объявила о планах проанализировать цены на социально значимые продукты в 14 крупнейших российских торговых сетях. Упоминались хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукция, овощи из «борщевого набора». Проверка планировалась в том числе в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», «Лента», «Магнит», «Дикси».