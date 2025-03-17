Калуга, 17 марта, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще восемь пострадали в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем на автодороге Белоусово — Высокиничи — Серпухов в Калужской области. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

ГУ МЧС России по Калужской области

Уточняется, что следовавшая по маршруту Обнинск — Кременки маршрутка «Газель» столкнулась с легковушкой 17 марта в районе деревни Величково.

«В результате ДТП один человек погиб — водитель «Газели». Есть пострадавшие», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ТАСС, в результате аварии пострадали восемь человек, один находится в тяжелом состоянии. Идет установление причин ДТП, на месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января маршрутка с пассажирами попала в ДТП на 61-м км автодороги Тула ― Белев в Тульской области. В результате столкновения с легковушкой шесть человек были госпитализированы и еще четверым оказали необходимую помощь на месте.