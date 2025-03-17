На Украине допустили смягчение западных санкций против России
Киев, 17 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Смягчение Западом антироссийских санкций является вопросом времени, который пока что рано обсуждать. Об этом 17 марта заявил уполномоченный главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
«Преждевременно говорить о том, снятие каких именно санкций должно быть частью каких-либо сделок. Мы хотим пока убедиться, что сначала Россия сделает существенные шаги в этом направлении, а потом начнется обсуждение отмены санкций», — добавил он в интервью газете Politico.
Власюк также считает, что конкурентные рынки не нужно закрывать для России, когда нормализуются ее отношения с соседями и партнерами.
Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что американский президент Дональд Трамп не хочет ужесточать антироссийские санкции, рассчитывая добиться мирных переговоров между РФ и Украиной. При этом в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон негласно усилил давление на Москву, отменив «Генеральную лицензию 8», позволявшую перечислять оплату за нефть, газ, уголь некоторым российским банкам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия прекрасно адаптировалась к западным санкциям. Он указал на продолжающийся уверенный рост экономики страны, при этом напомнил, что антироссийские рестрикции являются незаконными, а потому их нужно отменить.