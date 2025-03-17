Киев, 17 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Смягчение Западом антироссийских санкций является вопросом времени, который пока что рано обсуждать. Об этом 17 марта заявил уполномоченный главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Преждевременно говорить о том, снятие каких именно санкций должно быть частью каких-либо сделок. Мы хотим пока убедиться, что сначала Россия сделает существенные шаги в этом направлении, а потом начнется обсуждение отмены санкций», — добавил он в интервью газете Politico.

Власюк также считает, что конкурентные рынки не нужно закрывать для России, когда нормализуются ее отношения с соседями и партнерами.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио 14 марта заявил, что американский президент Дональд Трамп не хочет ужесточать антироссийские санкции, рассчитывая добиться мирных переговоров между РФ и Украиной. При этом в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон негласно усилил давление на Москву, отменив «Генеральную лицензию 8», позволявшую перечислять оплату за нефть, газ, уголь некоторым российским банкам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия прекрасно адаптировалась к западным санкциям. Он указал на продолжающийся уверенный рост экономики страны, при этом напомнил, что антироссийские рестрикции являются незаконными, а потому их нужно отменить.