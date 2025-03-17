Руза, Московская область, 17 марта, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Лосиха провалилась под лед на Озернинском водохранилище в Рузском округе Московской области, ее удалось спасти сотрудникам Московской областной противопожарно-спасательной службы (Мособлпожспас). Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

ГКУ МО «Мособлпожспас»

Попавшую в беду лосиху заметили прохожие, они же и обратились в единую службу экстренной помощи. Отмечается, что животное было в 200 м от берега. Прибывшие на место спасатели бензопилами распилили лед, проложив лосихе путь к суше.

Один из специалистов обвязал животное веревками, с помощью которых остальные спасатели совместно с егерями вытянули лосиху на берег. Животное передали ветеринарам.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта спасатели вытащили уходившую под лед Байкала машину, а вместе с ней и собаку, оказавшуюся в ловушке. Автомобиль провалился в 200 м от берега в Ольхонском районе. Водитель и пассажир смогли выбраться самостоятельно, однако четвероногого друга вытащить никак не получалось. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды белый кроссовер, животное не пострадало.