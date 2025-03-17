Москва, 17 марта, 2025, 14:19 — ИА Регнум. В Москве 15-летний школьник впал в кому, отравившись наркотическими веществами метадоном и тетрагидроканнабинолом, содержащимся в марихуане. Ребенка экстренно госпитализировали в реанимацию одной из детских больниц, где за его жизнь борются врачи. Полиция начала проверку по факту случившегося. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

6 марта в один из отделов полиции Москвы поступило сообщение от дежурного врача детской городской больницы. Медик сообщил, что в реанимацию экстренно госпитализирован 15-летний школьник Иван (имя изменено) с диагнозом «отравление наркотическими веществами».

Выяснилось, что вечером 5 марта 36-летняя москвичка Ирина (имя изменено) вернулась домой в квартиру на улице Батайский проезд и обнаружила там своего 15-летного сына в бессознательном состоянии. Женщина пыталась разбудить подростка, однако мальчик не приходил в сознание, при этом издавал хрипящие звуки. Ирина срочно вызвала врачей скорой помощи.

«Прибывшие на адрес медики срочно доставили подростка в одну из детских больниц Москвы. В бессознательном состоянии ребенка экстренно госпитализировали в реанимацию отделения токсикологии с диагнозом «отравление наркотическими веществами метадоном и тетрагидроканнабинолом» (один из основных каннабиноидов, содержащихся в марихуане). Ребенок впал в кому», — рассказал собеседник.

В настоящий момент врачи оказывают мальчику всю необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося полиция проводит проверку. Оперативникам предстоит выяснить, каким образом наркотические вещества попали в организм ребенка, а также кто дал их несовершеннолетнему мальчику.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Челябинской области женщина накачивала наркотиками собственного двухлетнего сына, чтобы он вел себя спокойно. Ребенок скончался от передозировки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ). Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.