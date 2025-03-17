Москва, 17 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Если запрет на работу журналиста «Известий» произошел из-за вопроса о восхвалении пособника нацистов Степана Бандеры на Украине, то Израилю стоит его пересмотреть. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Каждая страна отдельно регулирует режим посещения журналистами мероприятий на высоком и высшем уровне, у каждой страны есть свои нормы и правила. Но если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей пересмотреть это решение», — сообщил представитель Кремля.

Песков также добавил, что Москве больше импонирует отсутствие ограничений на работу российских журналистов и СМИ.

Отмечается, что ранее корреспонденту «Известий» Никите Кулюхину запретили посещать пресс-конференции МИД Израиля после вопроса, заданного главе ведомства Гидеону Сааре, станет ли Израиль осуждать киевский режим за восхваление пособников нацистов времен Холокоста.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что Саар ничего не знает о героизации Бандеры на Украине. Отмечается, что в украинских городах регулярно проводятся факельные шествия, приуроченные к его дню рождения, а в некоторых городах ему установлены памятники.

В то же время на Украине осуществлялась героизация националистов, таких как главнокомандующий «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Андрей Мельник, и других главарей Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти образования ответственны за совершение большого числа военных преступлений и за уничтожение представителей разных национальностей.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин отмечал, что для нынешнего украинского руководства Бандера является национальным героем и символом. Таким образом, задача по денацификации страны остается актуальной.