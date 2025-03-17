Москва, 17 марта, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин уже контактировал с участниками операции армии России «Труба», проведенной при освобождении Суджи в Курской области, однако пока не принимал решений о личной встрече с ними. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото Добровольческого корпуса/РИА Новости

«Пока по личной встрече каких-либо движений не было. Но вы знаете, что президент сам говорил о том, что с теми ребятами, которые принимали участие в операции, у него были контакты», — заявил он в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что участвовавшие в этой операции российские военные будут награждены после соответствующих представлений Минобороны, и добавил, что глава государства очень оперативно реагирует на такие представления.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов 12 марта заявил, что операция «Поток» («Труба») по проникновению российских военных по трубе пустого газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в тыл украинских формирований под Суджей стала неожиданной для противника. Он подчеркнул, что действия штурмовых подразделений армии России привели к свёртыванию обороны ВСУ и наступлению российских войск в Курской области.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов 10 марта опубликовал свой разговор с бойцами перед началом операции «Поток», которые затем проползли 15 км по газовой магистрали в тыл противника в Суджанском районе. По его словам, эта операция войдёт не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России.

Позднее, 13 марта, участвовавшие в операции «Поток» бойцы спецназа «Ахмат» рассказали в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой, что российские солдаты поддерживали друг друга при движении по трубе. Военные подбадривали сослуживцев шутками, постоянными разговорами и даже читали стихи собственного сочинения. При этом не обошлось и без кратковременных галлюцинаций.