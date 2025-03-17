* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией

Москва, 17 марта, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Закрытие пропагандистских «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) является внутренним делом США. Об этом 17 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Эти СМИ вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в РФ. Нас это не касается, это внутреннее решение администрации США. СМИ эти сугубо пропагандистские», — отметил представитель Кремля.

16 марта агентство Reuters сообщило, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» приостановили работу после решения агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц заявил, что радиостанция замолкает. Почти все сотрудники — более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — отправлены в отпуска. По его словам, радиостанция нуждается в реформе. Решение отстранить сотрудников от работы приостанавливает деятельность СМИ, заключил он.

В феврале предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск предлагал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». Он заявил, что там работают сумасшедшие радикальные левые, ведущие разговоры между собой, при этом на них тратят $1 млрд за счёт американских налогоплательщиков.