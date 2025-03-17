Москва, 17 марта, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом запланирован на 18 марта. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Раскрывать детали предстоящей беседы представитель Кремля не стал, отметив, что нет необходимости опережать события.

«Разговор действительно готовится, но в нашем понимании разговор двух президентов не подлежит какому-то априори обсуждению содержательному, поэтому мы этого не будем делать», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Трамп заявил, что планирует обсудить с Путиным вопросы завершения украинского конфликта. Шансы на успешный исход он назвал хорошими. Также, по словам американского лидера, внимание уделят теме электростанций.

Поздно вечером 13 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Москву и встретился с Путиным. Американский представитель передал российским коллегам дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер в свою очередь отправил через Уиткоффа дополнительные сигналы для президента США.

Позднее, комментируя встречу с Путиным, Уиткофф заявил, что разногласия между Россией и США по украинскому вопросу сокращаются и Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах. 11 марта представители Украины в ходе переговоров в саудовской Джидде выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт ответа России по данному вопросу.