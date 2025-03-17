Москва, 17 марта, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении за последние сутки составили более 280 человек. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов», — добавили в Telegram-канале ведомства.

На курском направлении действует российская войсковая группировка «Север». Ее подразделения за сутки нанесли в регионе удары по силам шести бригад украинской армии возле Гоголевки, Горнали, Гуево и Олешни.

Общие потери ВСУ на этом направлении превысили 68 130 военных. Также российские бойцы уничтожили 396 танков, 319 БМП, 287 БТР, 560 орудий артиллерии, 52 установки РСЗО и другую вражескую боевую технику.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 13 марта в Курской области освободили Суджу. В тот же день ВСУ были выбиты из населенных пунктов Меловой и Подол.

Газета The New York Times 16 марта сообщила, что украинские военные на курском направлении массово бегут со своих позиций. По данным издания, ВСУ в регионе за последнее время отступили со всех своих позиций, кроме одного участка.