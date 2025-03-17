Саратов, 17 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. В министерстве образования Саратовской области появилась новая должность заместителя министра, который будет курировать патриотическое направление. Пост займет участник спецоперации. Об этом 17 марта сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В структуру министерства образования Саратовской области добавили должность заместителя министра, который будет курировать патриотическое направление… Правильным будет, что пост займет участник специальной военной операции», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что отбор кандидатов на должность будет проводиться среди участников спецоперации на конкурсной основе. Кроме того, в районных администрациях также появятся аналогичные заместители и тоже из числа участников СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Илья Шалита был назначен на должность исполняющего обязанности директора Департамента общественной безопасности Курганской области. На новой должности он будет курировать обеспечение взаимодействия органов государственной власти субъекта с силовыми ведомствами региона.

Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. В ней участвуют ветераны и участники СВО. Они проходят специальное обучение для государственной службы. Президент России Владимир Путин в декабре сообщил, что у первых участников «Времени героев» все складывается благополучно. Он подчеркнул, что все 83 человека из первого потока — достойные люди.