Москва, 17 марта, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что главе России Владимиру Путину звонили с Украины. Об этом он рассказал журналистам 17 марта.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Ранее, 14 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что политик с Украины тайно звонил Путину. Он добавил, что не имеет полномочий разглашать детали этого разговора, включая имя звонившего. Он также отметил, что их разговор не был договоренностью.

«Мне нечего сообщить по теме», — заявил представитель Кремля в ответ на просьбу подтвердить эту информацию.

Во время брифинга Песков рассказал о подготовке разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. Раскрывать детали предстоящей беседы представитель Кремля не стал, отметив, что нет необходимости опережать события.

Поздно вечером 13 марта спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Москву и встретился с Путиным. Американский представитель передал российским коллегам дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер в свою очередь отправил через Уиткоффа дополнительные сигналы для президента США.

Позднее, комментируя встречу с Путиным, Уиткофф заявил, что разногласия между Россией и США по украинскому вопросу сокращаются и Вашингтон рассчитывает на прогресс в переговорах. 11 марта представители Украины в ходе переговоров в саудовской Джидде выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждет ответа России по данному вопросу.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Путин отметил, что Москва считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, но есть вопросы, которые следует обсудить. Пока нет ясности, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности. При этом российский лидер напомнил: сохраняется вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации.