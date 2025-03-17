Москва, 17 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 27 августа 2024 года опустился ниже отметки 84 рублей. Это 17 марта следует из данных торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По состояние на 12:29 мск за доллар давали 83,66 рубля, что на 1,74 рубля меньше, чем на предыдущем закрытии торгов.

В это же время курс юаня также снижался на шесть копеек относительно предыдущего закрытия — до 11,74 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк РФ установил на 12 марта официальный курс доллара на уровне 86,5669 рубля. Этот показатель был на 1 рубль 82 копейки ниже, чем днем ранее.

Заместитель министра финансов России Владимир Колычев 4 марта заявил, что нынешнее укрепление курса рубля может быть связано с переговорами России и США. По его словам, курс российской валюты отражает оценку различных процессов хозяйствующими субъектами и на него влияют и геополитические процессы.