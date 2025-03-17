Москва, 17 марта, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин всегда самостоятельно принимает решения о поездках в горячие точки. Об этом 17 марта рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Климентьеви

«Естественно, он сам принимает решение в русле того, что считает целесообразным на данный текущий момент. Все эти решения беспрекословно выполняются всеми», — отметил Песков.

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