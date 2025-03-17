Курск, 17 марта, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало видео оставленных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой и боеприпасами. Кадры появились 17 марта в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министерство обороны Украины. Кадр из видео

На видео запечатлены места базирования украинских подразделений вблизи освобожденных населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное.

На кадрах видна сгоревшая техника противника, западные боеприпасы и вооружение, которое оставили украинские военные. Среди прочего начальник штаба батальона с позывным Восток показал ручной гранатомет, сделанный на Украине по американским чертежам, чешские гранатометы и пулеметы, шведский ручной гранатомет, сингапурский гранатомет, ПТРК Javelin.

Кроме того, на видео запечатлены укрепления ВСУ на возвышенности, где располагались расчеты БПЛА противника. Там остались новые дроны, которыми украинцы не успели воспользоваться.

Российский стрелок с позывным Луна пояснил, что когда ВС РФ выбили противника из лесопосадки, продвигаться в населенные пункты стало намного проще, потому что ВСУ потеряли поддержку БПЛА.

Ранее, 17 марта, Минобороны опубликовали видео, на котором беспилотники центра «Рубикон» наносят поражение технике и живой силе ВСУ в курском приграничье. Из видео следует, что российскими военными были ликвидированы скопления живой силы, бронетехника, автомобили, в том числе американский транспорт высокой проходимости HMMWV, и квадроцикл.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта были зафиксированы удары FPV-дронов центра «Рубикон» по колоннам техники ВСУ, покидающих курское приграничье. В этот же день сообщалось, что за неделю ВС России освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них — Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка.

12 марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российским войскам необходимо в кратчайшие сроки разгромить украинские подразделения, укрепившиеся на территории Курской области. Кроме того, он отметил важность возможного создания зоны безопасности вдоль границы России.