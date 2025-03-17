Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 17 марта, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» показала кадры первого полета Superjet-100 с российскими двигателями ПД-8. Видео 17 марта опубликовали в Telegram-канале организации.

Кадр из видео

На видеозаписи борт взмывает в небо с взлетно-посадочной полосы в Комсомольске-на-Амуре, постепенно набирая высоту. Он проходит буквально над оператором, после чего устремляется вдаль, оставляя за собой еле заметный след от сгорающего топлива.

«Начались летные испытания силовых установок в составе машины. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 тыс. м. Полетное задание выполнено в полном объеме», — отметили в «Ростехе».

Уточняется, что отечественные двигатели отработали стабильно. Специалисты в ходе тестового полета оценивали газодинамическую устойчивость на постоянных и переменных режимах.

До конца марта в планах госкорпорации передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата на двигатель запланировано на осень 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что Superjet-100 приходится фактически собирать заново после 2022 года. В апреле к сертификационным полетам присоединится третий, полностью российский борт с двигателями ПД-8. Это позволит исследовать взаимодействие установки с отечественными системами, добавил он.

В феврале глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в лётной лаборатории было выполнено уже больше 20 полётов с ПД-8, в ходе которых этот двигатель показал все заложенные в него на этапе проектирования характеристики. Он также напомнил, что ранее прошёл сертификацию двигатель ПД-14 для ещё одного отечественного воздушного судна — МС-21, и в течение ближайших месяцев ожидается начало сертификационных полётов этого самолёта.

Президент России Владимир Путин отмечал, что зарубежные страны «обскакали» Россию по некоторым направлениям, поэтому необходимо многое сделать, в том числе в сфере двигателестроения. Российский лидер добавил, что это является хорошим вызовом для страны.