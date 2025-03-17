Белград, 17 марта, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Сербские власти предотвратили скатывание республики в гражданскую войну. Такое мнение 17 марта высказал посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Александр Дзюба/ТАСС

По его словам, на фоне состоявшейся в Белграде массовой акции протеста властям страны удалось сохранить спокойствие.

«Власти, президент прежде всего, соответствующие службы, правительство предотвратили переход той черты, за которой начинается эскалация, за которой возможно кровопролитие и скатывание страны в острое гражданское кризисное противостояние», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Протесты студентов и оппозиционеров в Сербии продолжаются четыре месяца после гибели 15 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта к центру Белграда для участия в акции протеста прибыли тысячи манифестантов из сербских регионов. К протестам присоединилась колонна из около 100 тракторов из района Нови-Београд с пешей колонной демонстрантов. По информации МВД Сербии, в протестных акциях в Белграде приняли участие свыше 31 тыс. человек.

Позднее, 16 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил, что во время массовых протестов в Белграде различные травмы получили 56 человек. Он уточнил, что в ходе манифестаций были задержаны 22 человека за противоправные действия, включая преступления против имущества других лиц и нападения на полицейских.