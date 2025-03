Люблин, Польша, 17 марта, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Украинским беженцам, пребывающим в польском Люблине, стали приходить повестки от «Украинского легиона». Об этом 17 марта заявило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

В Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что среди граждан Украины, живущих в Европе, ищут добровольцев для участия в боевых действиях против РФ, рассказало издание. Отмечается, что желающим предложили явиться в рекрутинговый центр легиона.

«Подлинность «повестки» неизвестна. При этом в Люблине действительно находится центр «Украинского легиона», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 17 января американское издание Newsweek сообщило, что украинских женщин вывозят из Польши для обучения с инструкторами НАТО с целью сформировать укомплектованный отчасти женским контингентом «Украинский легион». Уточняется, что многие из них выбрали специальности, связанные с медициной и коммуникациями.

13 декабря газета The New York Times сообщила, что в рядах украинских формирований скоро закончатся военнослужащие для продолжения боевых действий. Это подтверждает и The Washington Post, которая опубликовала интервью с украинскими военными, по словам которых в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются проблемы с нехваткой личного состава и падением боевого духа.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Он добавил, что в скором времени в ВСУ начнут призывать студентов и создадут аналог нацистского гитлерюгенда.